Виталия Коваля со с второй попытки сняли с поста главы Фонда госимущества Украины

Депутаты Верховной рады Украины со второй попытки проголосовали за отставку руководителя Фонда государственного имущества Виталия Коваля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Рада все же уволила Коваля В.С. с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. За — 261 [депутат]», — написал парламентарий.

На днях на Украине в отставку подали сразу семь человек из руководства страны. В их числе — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

4 сентября Раде не хватило голосов, чтобы отправить в отставку всех указанных чиновников, поэтому состоялся второй раунд голосования. Подробнее о том, с чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова высмеяла отставку главы МИД Украины.