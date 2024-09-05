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Виталия Коваля со с второй попытки сняли с поста главы Фонда госимущества Украины

Рада проголосовала за отставку Коваля с поста главы Фонда госимущества Украины

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины со второй попытки проголосовали за отставку руководителя Фонда государственного имущества Виталия Коваля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Рада все же уволила Коваля В.С. с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. За — 261 [депутат]», — написал парламентарий.

На днях на Украине в отставку подали сразу семь человек из руководства страны. В их числе — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

4 сентября Раде не хватило голосов, чтобы отправить в отставку всех указанных чиновников, поэтому состоялся второй раунд голосования. Подробнее о том, с чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова высмеяла отставку главы МИД Украины.

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