Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена готова предоставить площадку для переговоров по кризису на Украине. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

Нехаммер подчеркнул, что Австрия «приняла к сведению» открытость Владимира Путина к мирным переговорам по урегулированию конфликта. Он отметил, что они должны проходить без предварительных условий на равных правах.

«Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и послужить в качестве места для переговоров, будучи принимающей ОБСЕ страной», — написал он.

Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ заявлял, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

Российский лидер также отмечал, что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения Москве поражения. Как подчеркнул глава государства, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022 году «дал указание украинцам воевать до последнего украинца».

Ранее Захарова указала на «наглую вовлеченность» Запада в конфликт на Украине.