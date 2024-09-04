Захарова указала на «наглую вовлеченность» Запада в конфликт на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад уже напрямую вовлечен в конфликт на Украине, все более нагло это демонстрируя. Ее слова с брифинга на полях Восточного экономического форума приводит ТАСС.

По ее словам, коллективный Запад является «буквально главным заказчиком, главным подстрекателем» военной агрессии Киева. Союзники Украины все более нагло демонстрируют свое прямое участие в конфликте в качестве заинтересованной стороны, подчеркнула Захарова.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда стремились развалить Россию. Лавров процитировал президента Владимира Путина, который заявил в послании Федеральному собранию, что вместо России Западу нужно зависимое, угасающее пространство, где можно творить все что угодно. Министр иностранных дел также вспомнил «похождения» Наполеона и Гитлера на Россию.

«Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и самостоятельны, надо что-то с этим сделать, желательно развалить», — отметил Лавров.

Ранее в Госдуме не исключили быстрого восстановления отношений между Россией и Западом.