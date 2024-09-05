Стало известно об участии в ВЭФ-2024 представителей 16 недружественных стран

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняли участие семь тысяч человек из 75 стран мира, в том числе из 16 недружественных. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

«Форум стал рекордным», — подчеркнул Трутнев на итоговой пресс-конференции.

Девятый ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее востоковед отметил важность визита на ВЭФ политиков из Китая и Малайзии.