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Путин поблагодарил лидера Монголии за радушный прием

Путин отправил телеграмму с благодарностью лидеру Монголии за радушный прием

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Софья Сандурская/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе», — написал Путин.

Путин отметил, что был рад отметить годовщину 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол. Прошедшие переговоры в Монголии он назвал содержательными.

Российский президент 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам переговоров главы двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.

Ранее Путин поднял тост за развитие российско-монгольских отношений.

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