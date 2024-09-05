Путин поблагодарил лидера Монголии за радушный прием

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе», — написал Путин.

Путин отметил, что был рад отметить годовщину 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол. Прошедшие переговоры в Монголии он назвал содержательными.

Российский президент 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам переговоров главы двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.

Ранее Путин поднял тост за развитие российско-монгольских отношений.