Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины

Позиция России по урегулированию палестино-израильского конфликта не носит конъюнктурного характера, Москва поддерживает создание двух государств как решение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Позиция России не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше, и которые на мой взгляд и должны лежать в основе урегулирования – это создание двух государств», — отметил глава государства.

По словам Путина, соответствующую позицию поддерживают многие в мировом сообществе, в том числе и в Соединенных Штатах.

До этого кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис заявила, что для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо заключить сделку и освободить заложников, также нужно добиться решения о создании двух государств.

Она подчеркнула, что остается приверженной решению о двух государствах, при котором израильтяне и палестинцы будут в безопасности.

Ранее политолог назвал цель визита президента Палестины в Россию.