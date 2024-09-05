«Госдеп в шоке»: раскрыта причина массовых отставок министров на Украине

Массовые отставки украинских министров – это следствие ультиматума США, выдвинутого президенту Владимиру Зеленскому. В том числе причиной этого стали отчеты Киева о предоставленной Западом военной помощи, которые вызвали в Госдепе шок, заявил политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив в беседе с 360.ru.

В США уже год назад Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку поставили условие о замене целого списка министров из порядка 600 фамилий. Однако в течение всего года Киев то обещал провести их, то находил причины отложить, объяснил эксперт. Однако этот шаг, по его мнению, стал неизбежен после отчетов Киева о полученной от Запада помощи и их шоковый эффект для Госдепа.

Во время визита в США главы офиса украинского президента Андрея Ермака, ему угрожали уголовным расследованием и прекращением финансовой поддержки за нелегальный лоббизм, объяснил Павлив.

«Ермак сдался, но даже в таком случае они пытаются обмануть американцев. Большая часть лиц, которая написала заявления об отставке, будет так или иначе все равно встроена в систему власти», — пояснил политтехнолог.

В целом ситуация не изменится, так как Украина выполняет требование американских властей «из-под палки», считает Ермак.

Напомним, на днях на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Подробнее о том, с чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить – в материале «Газеты.Ru».

В Верховной раде ранее рассказали о судьбе уходящих в отставку министров.