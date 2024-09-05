Политолог призвал брать от стран Азии все необходимое для развития России

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток, а также Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором принимает участие глава государства, дают возможность взглянуть на регионы ДФО с точки зрения перспектив развития «азиатского вектора» России, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

По его мнению, движение на Восток — это не синоним какого-то бездумного слияния с ним.

«Нужно рационально, разумно, с осознанием выгоды для собственной страны брать ото всех только то, что нам нужно для развития собственной страны. Собственно, это именно то, что и предлагает президент Путин — развитие России и Дальнего Востока как передового региона на границах с огромными рынками Юго-Восточной Азии исходя из наших национальных интересов», — рассуждает политолог.

Ухов напомнил о презентованных главе государства проектах — это, к примеру, огромный новый морской терминал по перевалке угля «Суходол», который в перспективе сможет обрабатывать до 20 млн тонн грузов в год. Также не стоит забывать о промышленных предприятиях в обрабатывающей промышленности, развитии ВПК и жилищном строительстве, отметил эксперт.

«Дальний Восток должен и будет магистральной точкой выхода России из цугцванга, в который нас заталкивают западные «партнеры» на европейском направлении. Путинская стратегия вложения средств в ДВ, привлечения туда людей через льготные программы кредитования и ипотеки, строительство первых ТОРов именно там – все это казалось когда-то миражом, несбыточными мечтами. Но теперь реально заиграло», — пишет Илья Ухов.

Президент, как сообщает политолог, готов поставить цель привлечения к 2030 году до 15 трлн инвестиций в макрорегион — «колоссальные деньги и колоссальные возможности». Для Дальнего Востока это в первую очередь судостроение, тяжелое машиностроение, освоение огромных лесных богатств, сельское хозяйство.

«По сути, мы видим реализацию той самой «долгой стратегии» — способа мышления и построения проектов, свойственных Путину. Это опора на длительное планирование и целеполагание в ключевых экономических аспектах, которые вытянут все остальное», — заключил эксперт.

Ранее сегодня, 5 сентября, во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые государства высказывают желание присоединиться к объединению.