Путин о конфликте на Украине: будем защищать интересы близких нам людей

Россия будет защищать свои интересы и интересы людей, которые являются носителями русского языка, культуры и традиций. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине.

«Мы будем защищать свои интересы, интересы тех людей, которые нам близки и которые являются носителями русского языка, русской культуры и русских традиций», — заявил он.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.