Путин напомнил о причинах украинского конфликта

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) заявил, что конфликт на Украине начался с госпереворота в 2014 году.

По его словам, о причинах этого конфликта в настоящее время предпочитают не вспоминать.

При этом президент отметил, что Россия с уважением относится к странам, которые искренне заинтересованы в решении украинского конфликта. Например, лидеры КНР, Бразилии, Индии искренне хотят разобраться в ситуации, а РФ в постоянном контакте с ними по этому вопросу.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.