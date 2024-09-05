Путина порадовали слова премьера Малайзии о русской литературе

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) признался, что хорошо знаком с русской классикой.

Любимым автором он назвал Ахматову. А в русском переводе еще и Солженицына. Рецензии на русских классиков порадовали президента России Владимира Путина.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к Восточному экономическому форуму.