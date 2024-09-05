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Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС

Путин: сегодня более 30 стран готовы сотрудничать с БРИКС

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Александр Вильф/РИА Новости

На сегодняшний день более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые государства высказывают желание присоединиться к объединению. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Более 30 стран на сегодняшний день... проявляют свою готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС», — подчеркнул президент.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Путина, новые члены объединения смогут внести свой вклад в развитие БРИКС, поскольку их экономики характеризуются быстрыми темпами развития.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По словам Ушакова, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Ранее сообщалось, что президент Турции примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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