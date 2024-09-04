Президент Турции примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, о чем сообщило агентство Bloomberg. В августе соответствующую заявку направил Азербайджан.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пределы для расширения БРИКС есть, и на саммите в Казани будет обсуждаться статус партнеров организации.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнет Запада и бороться с его либеральной диктатурой.

Ранее в Евросоюзе обратились к Турции на фоне заявки Анкары в БРИКС.