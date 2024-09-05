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Новый состав Еврокомиссии не начнет работу в срок

Politico: новый состав ЕК не начнет работу вовремя из-за ряда проблем

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Новый состав Еврокомиссии (ЕК) не сможет в срок начать работу ввиду промедлений с его формированием. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«Дата начала работы новой комиссии, скорее всего, будет отложена до начала декабря», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что задержка связана с процессом утверждения Европарламентом кандидатов на должности еврокомиссаров. Он, пишет газета, оказался долгим из-за частых переездов депутатов ЕС между Брюсселем и Страсбургом. Кроме того, ЕК также столкнулась с длительными формальными проверками претендентов в Еврокомиссию.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трагичным переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на свой пост.

Ранее глава Еврокомиссии раскритиковала «дружбу без границ» между Россией и Китаем.

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