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Глава Еврокомиссии раскритиковала «дружбу без границ» между Россией и Китаем

Фон дер Ляйен: дружба РФ и Китая подрывает выстроенный Западом мировой порядок

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Yves Herman/Reuters

Тесное сотрудничество России и Китая снижает влияние Евросоюза и подрывает выстроенный Западом международный порядок, считает руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такую точку зрения чиновница изложила в своей программе развития ЕК на 2024−2029 годы под названием «Выбор Европы».

Фон дер Ляйен обвинила российско-китайскую «дружбу без границ» в изменении подхода к международным отношениям: отходе от сотрудничества в сторону активной конкуренции между государствами.

«В результате наш международный порядок, основанный на правилах, разрушается, и наши глобальные институты становятся менее эффективными», — посетовала глава ЕК.

Кроме того, фон дер Ляйен считает, что «альтернативный мировой порядок», которые хотят построить государства по типу России и Ирана основан на «имперских амбициях» и «переписанных картах». При этом руководитель ЕК признала необходимости реформирования системы взаимоотношений между странами, но подчеркнула, что ведущую роль в нем должен сыграть Евросоюз.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса. Поэтому ее следует прекратить.

После этого МИД Китая назвал блок НАТО пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации.

Ранее фон дер Ляйен рассказала о желании превратить ЕС в «оборонный союз».

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