Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над строительством новых АЭС на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция представлена в Telegram-канале Кремля.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций», — подчеркнул глава государства.

До этого Путин потребовал от правительства утвердить до 1 декабря текущего года долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа.

По мнению президента, строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее «Росатом» не исключил возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке.