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Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

Путин предложил подумать над строительством АЭС на Дальнем Востоке

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над строительством новых АЭС на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция представлена в Telegram-канале Кремля.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций», — подчеркнул глава государства.

До этого Путин потребовал от правительства утвердить до 1 декабря текущего года долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа.

По мнению президента, строительство АЭС на Дальнем Востоке является перспективным направлением.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее «Росатом» не исключил возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке.

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