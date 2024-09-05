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Иран призвал Израиль не сомневаться в ответном ударе Тегерана

Генштаб Ирана: Израиль может не сомневаться в ответном ударе Тегерана

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Global Look Press

Израилю не стоит надеяться, что Иран не сможет ответить на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, Тегеран отреагирует на это злодеяние. Об этом заявил замглавы генштаба ВС Ирана Али Абдоллахи, передает местный телеканал Press TV.

«Сионистскому режиму (Израилю. – прим. ред.) не следует мечтать о том, что Иран не отреагирует на это злодеяние», — подчеркнул он.

По словам военного, Иран уже доказал свою решимость использовать «все свои возможности» для ответных действий на шаги Израиля.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что иранские власти не хотят втягиваться ни в какие боевые действия, но их пытаются провоцировать.

Ранее Лавров оценил возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке.

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