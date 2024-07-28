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Лавров оценил возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: РФ пока не видит перспектив прекращения огня на Ближнем Востоке

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российское руководство пока не видит перспектив завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал недавний ракетный обстрел спорных Голанских высот. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва осуждает все террористические акции вне зависимости от того, кто их организовывает.

«Пока не видно перспектив прекращения этого кровопролития. Израиль устами премьер-министра [Биньямина] Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока полностью не уничтожит [палестинское движение] ХАМАС», — подчеркнул Лавров.

В то же время министр обратил внимание, что ХАМАС обладает достаточной поддержкой в мусульманском мире. На этом фоне он назвал нереальной задачей полную ликвидацию палестинского движения.

Голанские высоты подверглись атаке 27 июля. В результате ракетного обстрела этой спорной территории пострадали более 30 человек, в том числе дети.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары нанесло ливанское движение «Хезболла». Однако представители последнего не согласились с обвинениями.

Ранее в Белом доме прокомментировали атаку на Голанские высоты.

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