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Захарова рассказала об ответных мерах на санкции США против российских СМИ

Захарова: ответ РФ на санкции США против российских СМИ прорабатывается

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия прорабатывает ответные меры после введения Соединенными Штатами санкций против ряда российских СМИ, в том числе против Russia Today и Sputnik. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться», - подчеркнула она.

Говоря о введенных против российских СМИ санкциях, официальный представитель МИД РФ отметила, что они представляют собой «гибридную схему», которая не до конца понятна даже самим в самих США. «То есть, какая-то часть озвучена, а какая-то часть еще где-то там, видимо, либо дорабатывается, либо еще где-то под столом лежит», - пояснила она.

4 сентября стало известно, что минфин Соединенных Штатов вводит санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, минфин Соединенных Штатов запретил передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения.

Ранее Скотт Риттер сообщил о прекращении работы с Russia Today и Sputnik.

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