Скотт Риттер сообщил о прекращении работы с Russia Today и Sputnik

Бывший американский разведчик Скотт Риттер на фоне американских санкций против российских СМИ заявил о прекращении сотрудничества с агентствами Russia Today и Sputnik. Его слова приводит РИА Новости.

«Действия министерства финансов США по введению новых санкций против RT, Sputnik и других российских медиаорганизаций сделали невозможным продолжение моей работы в качестве внешнего автора RT и Sputnik», — подчеркнул он.

По мнению Риттера, его сотрудничество с российскими СМИ было проявлением «законной журналистики».

4 сентября стало известно, что минфин Соединенных Штатов вводит санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, минфин Соединенных Штатов запретил передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения.

Ранее Захарова резко отреагировала на нападки США на российские СМИ.