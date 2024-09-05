В крымском народном ополчении выписали символический ордер на поимку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер», — подчеркнул он.

По словам Шеремета, ордер представляет собой приказ всем участникам народного ополчения Крыма прилагать необходимые усилия к «поимке военного преступника Владимира Зеленского».

Как подчеркнул депутат, украинскому лидеру необходимо осознавать, что он не сможет уйти от ответственности.

До этого эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Вашингтон посылает Киеву четкие сигналы о том, что дни президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены.

Меркурис подчеркнул, что в американских СМИ все чаще публикуются статьи, в которых содержится критика Зеленского и обстановки в Киеве. Это говорит о подготовке к смещению украинского президента, тому скоро придется «паковать чемоданы».

Ранее экс-премьер Украины рассказал, почему в стране скоро наступит безвластие.