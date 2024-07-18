Экс-премьер Украины рассказал, почему в стране скоро наступит безвластие

Украина приближается к полному кризису власти в стране, поскольку срок полномочий Верховной рады истекает после 28 августа 2024 года, после этого в государстве наступит «полное отсутствие глобальной власти». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Срок полномочий так называемой Верховной Рады, согласно Конституции Украины, составляет 5 лет. Верховная рада IX созыва начала свою работу 29 августа 2019 года, а, значит, совсем скоро утратит свою легитимность», — отметил он.

По словам Азарова, такая ситуация приведет к тому, что на Украине невозможно будет продлить военное положение. Окончание срока легитимности Рады также приведет к необходимости проведения новых президентских выборов в стране, добавил экс-премьер Украины.

При этом Азаров обратил внимание, что, по мнению руководства Украины, проведение выборов «якобы невозможно» при действии военного положения. Таким образом украинский лидер Владимир Зеленский поставил себе «шах и мат», доведя Украину до полного отсутствия власти, подчеркнул бывший украинский премьер.

До этого сообщалось, что на Украине чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что США хотят сместить Зеленского.