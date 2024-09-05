Журналисты австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, которые незаконно пересекли границу РФ и занимались «освещением» деятельности ВСУ в Курской области, понесут ответственность за пересечение российской границы. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Канберре.

«Совершенное ими незаконное пересечение российской границы влечет за собой вполне конкретную ответственность», — подчеркнули в посольстве.

Журналисты телеканала, как подчеркнули в дипмиссии, проникли на территорию РФ и занялись «прославлением гуманизма бандитов». В посольстве также добавили, что ABC занимает ангажированную позицию по вопросу украинского конфликта.

4 сентября сообщалось, что корреспонденты австралийской вещательной корпорации ABC, Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, приехали в Курскую область в сопровождении украинских военных.

По словам журналистов, они посетили Суджу, и это была их первая поездка на территорию России с начала военной операции. В своем материале ABC отмечает, что «осознает все риски происходящего», так как «пересечение границы навсегда лишает их права когда-либо попасть в Россию» законным путем.

Ранее посольство РФ предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область.