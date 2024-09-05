Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ заявило об ответственности журналистов ABC за пересечение госграницы

Посольство РФ: проникшие в Курскую область собкоры ABC понесут ответственность

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Журналисты австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, которые незаконно пересекли границу РФ и занимались «освещением» деятельности ВСУ в Курской области, понесут ответственность за пересечение российской границы. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Канберре.

«Совершенное ими незаконное пересечение российской границы влечет за собой вполне конкретную ответственность», — подчеркнули в посольстве.

Журналисты телеканала, как подчеркнули в дипмиссии, проникли на территорию РФ и занялись «прославлением гуманизма бандитов». В посольстве также добавили, что ABC занимает ангажированную позицию по вопросу украинского конфликта.

4 сентября сообщалось, что корреспонденты австралийской вещательной корпорации ABC, Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, приехали в Курскую область в сопровождении украинских военных.

По словам журналистов, они посетили Суджу, и это была их первая поездка на территорию России с начала военной операции. В своем материале ABC отмечает, что «осознает все риски происходящего», так как «пересечение границы навсегда лишает их права когда-либо попасть в Россию» законным путем.

Ранее посольство РФ предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами