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Посольство РФ предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область

Посольство РФ: западным журналистам грозят санкции за поездки в Курскую область

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Посольство РФ в Лондоне предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область. Об этом пишет ТАСС.

Заявление последовало после публикации в The Times репортажа Кэтрин Филп из оккупированной ВСУ Суджи. Прибытие Филп в РФ вместе с иностранными войсками названо грубым нарушением правил работы иностранных журналистов в РФ.

«Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции «Таймс» и лично Филп», — подчеркнули в дипмиссии.

Подчеркивается, что «западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических «пресс-турах» ВСУ на российской территории», навсегда лишают себя возможности легального въезда в Россию.

«Цинично исказив мотив действий украинских оккупантов, она признала главное — свое присутствие на территории России они обозначают нацистской свастикой», — отметили в МИД РФ.

До этого МИД РФ внес в стоп-лист журналистов WSJ, Washington Post и New York Times.

Ранее в МИД РФ назвали условия для посещения западными журналистами Курской области.

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