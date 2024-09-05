На саммите БРИКС в Казани запланированы переговоры Путина и Си Цзиньпина

На саммите БРИКС в Казани пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий комментарий был получен от китайского посла в РФ Чжана Ханьхуэя. Он подтвердил, что встреча запланирована, однако не смог ответить на вопрос, что станет главной темой обсуждения.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Несмотря на большое количество стран, желающих вступить в организацию, в этом году ее ряды, скорее всего, расширяться не будут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Захарова прокомментировала процесс расширения БРИКС.