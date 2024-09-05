Захарова резко отреагировала на нападки США на российские СМИ

Нападки на российские СМИ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информационного пространства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Выступая на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, Захарова заявила, что введенные США санкции в отношении российских СМИ «являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по «стерилизации» национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия».

По ее мнению, главная задача действующей администрации США состоит в том, чтобы «напугать собственное население «российской угрозой» и создать видимость активной работы в преддверии выборов».

4 сентября стало известно, что минфин Соединенных Штатов вводит санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, минфин Соединенных Штатов запретил передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения.

Ранее посол Антонов заявил, что США хотят выжечь основу отношений с Россией.