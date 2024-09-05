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Си Цзиньпин заявил, что Китай будет готовить африканских военных и правоохранителей

Си Цзиньпин пообещал профессионально подготовить 6 тысяч военных Африки

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Shen Hong/Global Look Press

Китай намерен обеспечить подготовку шести тысяч военнослужащих и тысячи сотрудников правоохранительных органов из стран Африки, оказав региону поддержку в этой области. Об этом на церемонии открытия Девятого саммита Форума китайско-африканского сотрудничества заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Китай обеспечит подготовку 6 тыс. военнослужащих и 1 тыс. правоохранителей из Африки», — отметил лидер КНР.

По словам Си Цзиньпина, Китай также намерен пригласить 500 молодых офицеров из африканских стран в КНР. Он добавил, что соответствующий шаг предпринят в соответствии с китайской глобальной инициативой о глобальной безопасности.

До этого Си Цзиньпин заявлял, что Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран.

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