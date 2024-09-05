Россия и Монголия обсуждают запуск дополнительных авиарейсов

Россия и Монголия обсуждают возможность запуска дополнительных авиарейсов по уже существующим маршрутам и организацию новых. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минприроды России, сопредседатель межправкомиссии РФ и Монголии Александр Козлов.

Речь идет об организации дополнительных рейсов между Улан-Батором и Москвой, Иркутском и Красноярском. А также об организации авиасообщения между монгольской столицей и Владивостоком. Соответствующая задача поставлена на уровне министерств транспорта обеих стран.

По словам Козлова, на сегодня туристический поток из России в Монголию незначительный, что во многом связано с отсутствием достаточного прямого авиасообщения.

2-3 сентября президент России Владимир Путин побывал в Монголии с официальным визитом. Он встретился с представителями руководства Монголии, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, посетил школу при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Ранее эксперт объяснил, почему Монголия предпочла сохранить партнерские отношения с РФ.