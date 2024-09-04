Стало известно, когда Макрон назовет имя нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 4 сентября назначить нового главу правительства после нескольких недель сложных переговоров с политическими оппонентами. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном ожидается в конце дня», — говорится в материале.

Уточняется, что заявление может появиться на сайте Елисейского дворца между 17:00 и 20:00 (18:00 — 21:00 мск).

В июле Макрон принял отставку предыдущего премьер-министра Габриэля Атталя, и у Франции уже около 50 дней не сформирован новый кабинет министров, что является рекордом для республики. Предполагается, что главой правительства могут назначить члена партии «Республиканцы» Ксавье Бертрана.

Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» запустила процедуру импичмента президента Макрона.