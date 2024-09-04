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Премьер Малайзии пригласил Путина на саммит АСЕАН 2025 года

Bernama: премьер Малайзии Ибрагим пригласил Путина на саммит АСЕАН 2025 года

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, приехавший в Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит стран АСЕАН в 2025 году, на котором председателем будет Малайзия. Об этом сообщает малайзийское агентство Bernama.

«Конечно, мы в АСЕАН с нетерпением ждем Вашего участия в саммите АСЕАН 2025 года», — приводит агентство слова премьер-министра.

Журналисты уточнили, что Ибрагим обратился с приглашением лично к Путину. Также он заверил российского президента, что в качестве председателя АСЕАН будет стремиться активизировать сотрудничество с Россией во всех областях.

По словам премьера, Москва «продемонстрировала свою решимость преодолевать различные трудности и выживать», и может поделиться этим опытом.

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) является политической, экономической и культурной региональной межправительственной организацией, в которую входят 10 стран Юго-Восточной Азии.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС.

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