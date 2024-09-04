Политолог назвал последствия «министропада» на Украине

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского обновить кабинет министров ни к чему не приведет. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что в 2014 году экс-президент страны Виктор Янукович также инициировал «чистку» в правительстве, хотя уже было ясно, что его режим рушится.

«Отставки министров на Украине свидетельствуют о том, что в правительстве страны, мягко говоря, не все ладно», — считает эксперт.

По его мнению, приблизили «министропад» неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, — начиная от курской авантюры, заканчивая Донбассом. Зеленский пытается показать, что к власти якобы придут новые грамотные политики, однако посадит в высокие кабинеты «своих» проверенных людей. Это станет еще одним примером выдаваемой Киевом «зрады» за «перемогу», подчеркнул политолог.

Накануне стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сообщалось, что отставку Верещук принять отказались.

Ранее стало известно о беспокойстве Запада из-за перестановок в правительстве Украины.