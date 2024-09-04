Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал последствия «министропада» на Украине

Политолог Скачко: попытка Зеленского обновить кабмин ни к чему не приведет

close
Стрингер/РИА Новости

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского обновить кабинет министров ни к чему не приведет. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что в 2014 году экс-президент страны Виктор Янукович также инициировал «чистку» в правительстве, хотя уже было ясно, что его режим рушится.

«Отставки министров на Украине свидетельствуют о том, что в правительстве страны, мягко говоря, не все ладно», — считает эксперт.

По его мнению, приблизили «министропад» неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, — начиная от курской авантюры, заканчивая Донбассом. Зеленский пытается показать, что к власти якобы придут новые грамотные политики, однако посадит в высокие кабинеты «своих» проверенных людей. Это станет еще одним примером выдаваемой Киевом «зрады» за «перемогу», подчеркнул политолог.

Накануне стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сообщалось, что отставку Верещук принять отказались.

Ранее стало известно о беспокойстве Запада из-за перестановок в правительстве Украины.

Все новости на тему:
Перестановки в кабмине Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами