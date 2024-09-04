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Эксперты раскрыли причины украинского «министропада»

Политолог Минченко: массовые отставки министров на Украине отвлекают население

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РИА Новости

Массовые отставки министров на Украине происходят с целью отвлечь население от неудач в конфликте с Россией, считает политолог Евгений Минченко. В целом такая ситуация ничего не изменит – так как все украинские политики несамостоятельны, их перестановки незначимы, заявил он в беседе с НСН.

«На Украине все равно нет самостоятельных людей, это технические фигуры. Вероятнее всего, украинское правительство пытается переключить внимание своих граждан от проблем на Донецком направлении», — убежден эксперт.

Он напомнил о наступлении российской армии в Донбассе, про которое пишут даже западные СМИ, ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве, подчеркнув, что все это – новости, от которых Киев хочет отвлечь население своей страны, создавая новые информповоды. Говоря об отставке главы украинского МИДа, Минченко заявил, что внешняя политика как таковая у Украины отсутствует, поэтому не имеет значения, кто именно будет «изображать из себя главу МИД».

Политолог также назвал Украину «выгодным проектом», который «вытягивает из России ресурсы» и, даже если к власти придет другой американский президент, продолжит финансироваться странами Европы.

Напомним, накануне стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сообщалось, что отставку Верещук принять отказались.

Ранее Зеленский уволил главу Воздушных сил Украины Олещука из-за аварии с F-16.

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Перестановки в кабмине Украины
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