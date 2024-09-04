Депутат Затулин объяснил, почему Россия сократила выплаты Абхазии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил невыполнением обязательств решение России прекратить соцвыплаты учителям, врачам и сотрудникам силовых структур Абхазии. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что в парламенте республики есть люди, которые стремятся навредить российско-абхазским отношениям.

«В течение достаточно долгого времени парламент Абхазии уходит от выполнения обещаний, связанных с гармонизацией законодательства. Например, не признает юрисдикцию арбитражных судов. Документ на этот счет в парламенте, но депутаты не принимают решения под влиянием популистских настроений и кампании подозрений в отношении России, которая ведется некоторыми лицами (в том числе из числа депутатского корпуса). Насколько мне известно, это объясняется именно этим. Все остальное, я так понимаю, в процессе дальнейших переговоров и обсуждений», — сказал Затулин.

Он также считает, что «активное меньшинство» в абхазском парламенте ведет кампанию против соглашений с Россией, видя в этом ущемление суверенитета республики.

«Если люди в Абхазии не различают цвета и не различают, кто прав, кто виноват, то, конечно, могут быть разные точки зрения. Я очень надеюсь на то, что люди поймут, кто в этом виноват. Мы уже пережили в течение нескольких лет совершенно бессовестную кампанию, связанную с государственной дачей в Пицунде. На этой кампании целый ряд политиков подогревал свой рейтинг, не думая о том, насколько Россия и Абхазия взаимосвязаны, насколько Абхазия нуждается в поддержке России во всех сферах. Есть группа-меньшинство, но достаточно активное меньшинство, которая ведет кампанию против любых соглашений с Россией, пытаясь за каждым таким соглашением видеть какое-то умаление суверенитета Абхазии. Эти люди наносят вред российско-абхазским отношениям, и население Абхазии должно об этом знать и понимать, кто прав, кто виноват», — добавил депутат.

Затулин выразил мнение, что активная кампания против сотрудничества с Россией ведется из-за рубежа на зарубежные гранты.

«Я исхожу из того, что Россия и Абхазия — это союзные государства, как и следует из договоров, которые между нами подписаны. Но я не могу не отмечать и того, что в блогосфере Абхазии под влиянием, в том числе и зарубежных грантов, всякого рода организаций третьего сектора, ведется кампания, которая призвана создать трещину в отношениях между Россией и Абхазией. Эти персонажи известны. Некоторые из них депутаты парламента. Опять же, они не являются большинством, но они оказывается влияют на настроения большинства. А большинство не проявляет воли и решимости, и плывет по течению. Мне кажется, что в данном случае это решение призвано обратить их внимание на то, что их дальнейшее такое отношение ко всем нашим договоренностям ни к чему хорошему не ведет», — заключил он.

До этого стало известно, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сообщил, что приостановка выплат коснулась врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других категорий.

Заявление Шамбы было сделано после появления в соцсетях протокола с совещания, на котором присутствовали замглавы АП РФ Дмитрий Козак и президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно протоколу, Россия настаивает на снятии ограничений для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости, ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений, а также на вступлении в силу соглашения о реализации инвестиционных проектов российскими юрлицами в Абхазии.

Ранее сообщалось, что Абхазия планирует вступить в ООН.