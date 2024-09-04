Стало известно о беспокойстве Запада из-за перестановок в правительстве Украины

Запад теряется в догадках по поводу перестановок в правительстве Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что нынешняя перестановка в украинском кабмине стала самой масштабной за время конфликта с Россией.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Кроме того, в отставку подали министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке также заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

Комментируя кадровые перестановки, Зеленский отметил, что предстоящая осень будет «чрезвычайно важна» для Украины, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в связи с чем и были подготовлены кадровые решения.

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия анонсировал смену более 50% кабмина страны.

По его словам, 4 сентября в Раде пройдет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы увольнений, а 5 сентября — назначений.

Ранее на Украине уволили замглавы министерства здравоохранения, отвечавшего за бюджет.