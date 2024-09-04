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В Финляндии оценили отставки на Украине словами «крысы бегут с тонущего корабля»

Профессор Малинен назвал отставки на Украине приближением переломного момента

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен счел приближением «переломного момента» отставки в правительстве Украины. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«Переломный момент приближается. Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы», — написал он.

3 сентября в украинский парламент поступили заявления об отставке от министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Кроме этого, соответствующие заявления подали министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подал прошение об отставке. Бизнесмен Ким Дотком предположил, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте.

Ранее в Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой.

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Перестановки в кабмине Украины
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