Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен счел приближением «переломного момента» отставки в правительстве Украины. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«Переломный момент приближается. Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы», — написал он.

3 сентября в украинский парламент поступили заявления об отставке от министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Кроме этого, соответствующие заявления подали министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подал прошение об отставке. Бизнесмен Ким Дотком предположил, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте.

Ранее в Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой.