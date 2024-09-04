Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совете Федерации призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Кулебой

Сенатор Джабаров: просроченный президент Зеленский должен уйти в отставку

close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку вместе со своим кабинетом министров. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Там в отставку должен уйти просроченный президент. Он должен подать в отставку вместе со всем своим кабинетом министров», — сказал сенатор.

Он назвал всю власть в Киеве преступной и отметил, что смена министров ничего не изменит на Украине.

Также Джабаров прокомментировал уход в отставку украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Сенатор назвал его «пустым местом» и добавил, что глава МИД Украины производил «жалкое впечатление».

4 сентября депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что отставка Кулебы связана с провалом пропагандистской линии Киева. Парламентарий подчеркнул, что сейчас Запад готовит кадровый переворот на Украине под новые задачи для действующей в Киеве власти.

До этого бизнесмен Ким Дотком предположил, что Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте. Как считает предприниматель, «режим Зеленского находится на последнем издыхании».

Ранее в Раде сообщили о возможной отставке главы МИД Украины Кулебы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами