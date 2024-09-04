Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку вместе со своим кабинетом министров. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Там в отставку должен уйти просроченный президент. Он должен подать в отставку вместе со всем своим кабинетом министров», — сказал сенатор.

Он назвал всю власть в Киеве преступной и отметил, что смена министров ничего не изменит на Украине.

Также Джабаров прокомментировал уход в отставку украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Сенатор назвал его «пустым местом» и добавил, что глава МИД Украины производил «жалкое впечатление».

4 сентября депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что отставка Кулебы связана с провалом пропагандистской линии Киева. Парламентарий подчеркнул, что сейчас Запад готовит кадровый переворот на Украине под новые задачи для действующей в Киеве власти.

До этого бизнесмен Ким Дотком предположил, что Кулебу могли вынудить подать в отставку после его слов о том, что западные страны не помогают Киеву победить в конфликте. Как считает предприниматель, «режим Зеленского находится на последнем издыхании».

Ранее в Раде сообщили о возможной отставке главы МИД Украины Кулебы.