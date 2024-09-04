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Путин воспользовался «дедовским способом» перевода на встрече с зампредом КНР

Путин пригласил переводчика на встрече с зампредом КНР из-за поломки наушника

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном пригласил переводчика-синхрониста из-за возникшей заминки. Отрывок разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Во время разговора Путин поинтересовался у китайской делегации, идет ли перевод. Сотрудники технической службы сказали о поломке специального устройства у Хань Чжэна. Тогда зампреду попробовали поменять переводчик, но это не помогло. В итоге президент России пригласил в зал переводчика-синхрониста, благодаря чему разговор продолжился.

«Дедовским способом воспользуемся... Так надежнее», — сказал глава государства.

Переговоры Путина и Хань Чжэна состоялись на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Во время разговора президент России обратил внимание китайского политика на активное развитие отношений Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами достигло беспрецедентного уровня.

Ранее Путин передал дружеский привет Си Цзиньпину.

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