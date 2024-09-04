Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, как ЕС «накажет» Монголию за дружбу с Россией

Политолог Станкевич: заявления ЕС о дружбе Монголии с Россией – пустые угрозы

close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Никаких санкций против Монголии после визита в страну президента России Владимира Путина Евросоюз вводить не будет, уверен политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Улан-Батор не зависит от ЕС, так что обещание ограничений – это пустые угрозы, заявил он в беседе с 360.ru.

«В основном это пустые угрозы. Никаких последствий не будет», — считает эксперт.

Он напомнил, что Монголия сегодня является крупнейшим производителем и экспортером медного концентрата, в котором нуждаются многие страны, в том числе – входящие в ЕС. Что касается персональных рестрикций против политиков, то такие меры тоже вряд ли осуществимы, считает политолог.

Напомним, Евросоюз перед визитом Путина в Монголию заявил о своей обеспокоенности напомнил Улан-Батору о его обязательствах как подписанту статута МУС, выдавшего ордер на арест российского президента. Монголия проигнорировала это заявление, подробнее о визите Путина в дружественную страну – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Монголии заявили, что не могут возобновить оплату картами «Мир» из-за санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами