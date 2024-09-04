Политолог раскрыл, как ЕС «накажет» Монголию за дружбу с Россией

Никаких санкций против Монголии после визита в страну президента России Владимира Путина Евросоюз вводить не будет, уверен политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Улан-Батор не зависит от ЕС, так что обещание ограничений – это пустые угрозы, заявил он в беседе с 360.ru.

«В основном это пустые угрозы. Никаких последствий не будет», — считает эксперт.

Он напомнил, что Монголия сегодня является крупнейшим производителем и экспортером медного концентрата, в котором нуждаются многие страны, в том числе – входящие в ЕС. Что касается персональных рестрикций против политиков, то такие меры тоже вряд ли осуществимы, считает политолог.

Напомним, Евросоюз перед визитом Путина в Монголию заявил о своей обеспокоенности напомнил Улан-Батору о его обязательствах как подписанту статута МУС, выдавшего ордер на арест российского президента. Монголия проигнорировала это заявление, подробнее о визите Путина в дружественную страну – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Монголии заявили, что не могут возобновить оплату картами «Мир» из-за санкций.