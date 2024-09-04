В Совфеде прокомментировали отставку Кулебы цитатой из басни Крылова

К заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отставке не стоит относиться серьезно, так как он «ничего не решает». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Баснописец наш великий уже об этом написал: «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают. Это марионетки. Надоели марионетки — их меняют. Больше ничего. У нас такие глубокомысленные изыскания вокруг этого делаются. Все равно, что изучать возможность или способность разума марионеток в театре кукол. У их хозяев свои резоны, они смотрят, что и как влияет на общественное мнение. Видимо, им надоел уже Кулеба, решили поменять маску. Больше ничего. Не надо к этому очень серьезно относиться. На чем это отразится? Внешние эффекты какие-то, может быть, будут. Но это не меняет сущности этого режима, и не меняет сущности его хозяев», — считает Климов.

Другой депутат Госдумы, Алексей Чепа, заявил «Газете.Ru», что ротации в парламенте Украины предназначены для усиления позиции Владимира Зеленского.

«Учитывая тяжелую ситуацию, внутреннюю ситуацию тяжелую в Украине Зеленский пытается усилить свои позиции ротациями. Я думаю, что это агония и мало повлияет на политику, проводимую администрацией Киева», — сказал Чепа.

О том, что глава МИД Украины подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, заявление министра рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний.

3 сентября вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке. По данным «РБК-Украина», аналогичное решение приняли глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также о министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Ранее Песков оценил влияние перестановок в правительстве Украины на переговоры.