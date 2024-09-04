Премьер Грузии рассказал о планах оппозиции устроить беспорядки после выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после парламентских выборов в стране, которые пройдут 26 октября, оппозиция попытается устроить массовые беспорядки в стране. Его слова приводит ТАСС.

Он считает, что у радикальной оппозиции нет шансов на победу, в связи с чем она готовится «накалить» ситуацию после выборов. По его словам, представители оппозиции регулярно утверждают, что правящая партия «Грузинская мечта» планирует сфальсифицировать выборы. В связи с этим, полагает Кобахидзе, они в очередной раз не признают результатов голосования и «постараются устроить атаку на государственные институты и [инициировать] беспорядки в стране».

До этого политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе заявил, что Запад подталкивает оппозицию в Грузии к государственному перевороту. По его словам, «деструктивная» оппозиция рвется к власти.

«Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов», — добавил Апхаидзе.

Ранее в Грузии предрекли войну в случае прихода оппозиции к власти.