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В Грузии предрекли войну в случае прихода оппозиции к власти

Премьер Кобахидзе: оппозиция Грузии после прихода к власти втянет страну в войну

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что бывшая правящая партия «Единое национальное движение», а также другие оппозиционные политические объединения страны в случае прихода к власти через неделю втянут ее в войну. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что коллективное «Национальное движение» хочет вернуться к власти. Конечно же, этого ни в коем случае не произойдет. Однако если мы теоретически допустим такое, то они за очень короткий срок, максимум за одну неделю, предпримут такие действия, которые еще раз приведут Грузию к войне, чего мы ни в коем случае не должны допустить», — сказал Кобахидзе.

По словам премьера, после начала боевых действий на Украине в 2022 году оппозиция в Грузии пытается открыть «второй фронт» против России. Он обратил внимание на требования, чтобы на Украину с официального согласия правительства Грузии отправлялись добровольцы.

До этого Кобахидзе заявлял, что конкретные силы за рубежом раздражены тем, что Грузия до сих пор не открыла «второй фронт» противостояния с РФ. Он при этом добавил, что Грузия намерена до конца стоять на страже собственных интересов.

Ранее в Грузии предложили перезапустить отношения с США.

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