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В Госдуме не исключили быстрого восстановления отношений между Россией и Западом

Депутат Чепа: восстановление отношений России и Запада может пройти быстро

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после завершения конфликта на Украине восстановление отношений между Россией и странами Запада может пройти достаточно быстро. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.Ru».

Как отметил депутат, отношения с Западом в данный момент находятся на минимальном уровне за последние десятилетия по вине представителей недружественных стран, однако позиции бизнеса и простых людей отличаются от «официальной линии».

В связи с этим, считает Чепа, нормализовать отношения с Западом возможно. Москва готова к диалогу, и он может состояться тогда, когда эти государства изъявят соответствующее желание.

«После завершения украинского конфликта восстановление отношений может произойти очень быстро. Но, опять же, пока многие страны ждут и смотрят на то, как будет заканчиваться противостояние и насколько оно пройдет безболезненно для Европы», — сказал парламентарий.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. По словам главы МИД РФ, «чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться».

Ранее Путин назвал главную причину трагедии на Украине.

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