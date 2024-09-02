В Госдуме не исключили быстрого восстановления отношений между Россией и Западом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после завершения конфликта на Украине восстановление отношений между Россией и странами Запада может пройти достаточно быстро. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.Ru».

Как отметил депутат, отношения с Западом в данный момент находятся на минимальном уровне за последние десятилетия по вине представителей недружественных стран, однако позиции бизнеса и простых людей отличаются от «официальной линии».

В связи с этим, считает Чепа, нормализовать отношения с Западом возможно. Москва готова к диалогу, и он может состояться тогда, когда эти государства изъявят соответствующее желание.

«После завершения украинского конфликта восстановление отношений может произойти очень быстро. Но, опять же, пока многие страны ждут и смотрят на то, как будет заканчиваться противостояние и насколько оно пройдет безболезненно для Европы», — сказал парламентарий.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. По словам главы МИД РФ, «чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться».

Ранее Путин назвал главную причину трагедии на Украине.