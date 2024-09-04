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Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины об отставке

Захарова об отставке Кулебы: осень, листопад, сучья обнажаются

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отставке словами о листопаде и обнаженных сучьях.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — цитирует ее агентство.

4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент заявления об увольнении от украинского министра иностранных дел. Его рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний.

До этого газета FT писала, что украинские чиновники обеспокоились кадровыми перестановками и увольнениями в кабмине Украины.

Вечером 3 сентября стало известно, что вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о своей отставке. Помимо нее, заявления подали глава украинского минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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