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В Совфеде резко отреагировали на предложение Тайваня к КНР отобрать у РФ Дальний Восток

Джабаров счел оскорбительным для КНР предложение отобрать у РФ Дальний Восток

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Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя предложение главы Тайваня Лай Циндэ Китаю отобрать у России Дальний Восток, назвал остров частью КНР и посчитал оскорбительными подобного рода идеи. Его слова приводит «Лента.Ru.

«Это даже оскорбительно, что он предлагает Китаю такие идеи. Это говорит о том, что они чувствуют свою безнаказанность», — заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что «рано или поздно Тайвань однозначно станет частью Китая». Он напомнил, что остров и сейчас де-юре китайская территория, однако вскоре он станет частью КНР де-факто.

До этого президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году.

Айгунский договор — договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин, заключенный 16 мая 1858 года в городе Айгуне, установивший русско-цинскую границу по реке Амур.

Ранее Китай пригрозил Тайваню войной.

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