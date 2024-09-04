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Делегация талибов посетила ВЭФ во Владивостоке

ТАСС: делегация талибов посетила площадку ВЭФ-2024

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Представители талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) посетили площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным журналистов, члены афганской делегации представляют торгово-промышленную палату страны.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 5 сентября выступит на ВЭФ-2024. По его словам, ожидается весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление Путина. После выступления президента, подчеркнул Песков, на пленарном заседании ВЭФ состоится не менее содержательная панельная дискуссия.

Форум будет работать до 6 сентября. Посетить его можно на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году главной темой мероприятия станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Планируется, что в форуме примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. В прошлом году площадку ВЭФ посетили граждане 62 стран, в том числе из США, Японии, Германии и Франции.

В первый день проведения форума для гостей подготовили ряд мероприятий. В частности, 3 сентября состоялся второй международный форум «День сокола», включающий деловые мероприятия.

Ранее был назван модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Путина.

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