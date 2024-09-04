Путин пока не решил, участвовать ли в саммите G20

Никаких решений по поводу участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в этом году пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия продолжает работу в рамках G20. Российский шерпа ведет работу со своими коллегами, отстаивает интересы страны.

«Но президент пока решение не принимал», — сказал Песков.

Песков также сообщил, что 5 сентября Путин выступит с содержательной речью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

G20— клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности клуб представляет 85% мирового валового национального продукта. В ноябре прошлого года президент РФ принял участие в виртуальном саммите G20. Очный саммит «двадцатки» в сентябре в Индии он не посещал.

Ранее РФ призвала страны G20 вместе бороться против долгового кризиса.