Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пока не решил, участвовать ли в саммите G20

Песков: никаких решений по участию Путина в саммите G20 не принималось

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Никаких решений по поводу участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в этом году пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия продолжает работу в рамках G20. Российский шерпа ведет работу со своими коллегами, отстаивает интересы страны.

«Но президент пока решение не принимал», — сказал Песков.

Песков также сообщил, что 5 сентября Путин выступит с содержательной речью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

G20— клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности клуб представляет 85% мирового валового национального продукта. В ноябре прошлого года президент РФ принял участие в виртуальном саммите G20. Очный саммит «двадцатки» в сентябре в Индии он не посещал.

Ранее РФ призвала страны G20 вместе бороться против долгового кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами