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Песков оценил влияние перестановок в правительстве Украины на переговоры

Песков: перестановки в правительстве Украины не повлияют на переговорный процесс

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередные перестановки в кабмине Украины никак не повлияют на переговорный процесс по украинскому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, внутренние перестановки в украинском кабмине не имеют отношения к этой проблеме. Он отметил, что в последнее время и сама повестка дня напряженная, поэтому о переговорах пока речи не идет. Песков добавил, что Москва фиксирует всю поступающую информацию.

Накануне появилась информация, что новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе президента Зеленского, а также в кабинете министров Украины.

В тот же день вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке.

Также сообщалось, что заявления об отставке написали три украинских министра. Речь идет о главе украинского минюста Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, а также о министре защиты окружающей среды Руслане Стрельце. Заявление об увольнении поступило также от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

В августе кабмин Украины уволил заместителя министра здравоохранения Петра Емца. Емец занимал пост замглавы минздрава с 2021 года. На посту чиновник отвечал за подготовку предложений к проекту бюджета. До этого он был директором департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерского учета и финансовой отчетности ведомства.

Ранее в Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины.

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