Песков ответил, может ли ордер МУС повлиять на отношения России с партнерами

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина не может ограничить его контакты с заинтересованными в них странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, МУС не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

Песков подчеркнул, что глобальное большинство мирового сообщества имеет более широкое видение перспектив международного сотрудничества с Россией, чем ограничения, которые пытается ввести МУС.

Путин 2 сентября впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. ЕС и Украина призывают Улан-Батор задержать Путина, однако в Монголии эти требования проигнорировали. После приземления президента РФ встретили почетным караулом, он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что Монголия укрепляет статус, игнорируя решение МУС по «аресту» Путина.