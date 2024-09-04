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Песков ответил, может ли ордер МУС повлиять на отношения России с партнерами

Песков: ордер МУС не ограничит международные контакты Путина

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Maxim Shemetov/Reuters

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина не может ограничить его контакты с заинтересованными в них странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, МУС не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

Песков подчеркнул, что глобальное большинство мирового сообщества имеет более широкое видение перспектив международного сотрудничества с Россией, чем ограничения, которые пытается ввести МУС.

Путин 2 сентября впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. ЕС и Украина призывают Улан-Батор задержать Путина, однако в Монголии эти требования проигнорировали. После приземления президента РФ встретили почетным караулом, он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что Монголия укрепляет статус, игнорируя решение МУС по «аресту» Путина.

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