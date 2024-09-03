В США рассказали об ожиданиях от Монголии о выполнении обязательств по МУС

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Соединенных Штатов понимает, в каком положении находится Монголия, но ожидает от Улан-Батора выполнения международных обязательств в рамках Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что США ожидают, что Монголия будет придерживаться принципов Устава Организации Объединенных наций, включая положения о суверенитете и территориальной целостности, а также что все эти принципы будут соблюдаться во всем мире.

Таким образом он прокомментировал визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Улан-Батор.

До этого власти Монголии объяснили отказ арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью.

Источник в правительстве Монголии рассказал, что энергетические поставки из России являются решающими для экономики страны.

Он напомнил, что Улан-Батор импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран и эти поставки являются важными для обеспечения существования населения.

Ранее Хурэлсух оценил значимость визита Путина в Монголию.