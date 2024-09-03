На Западе заявили об участии Ротшильдов в переговорах о госдолге Украины

Представители дома Ротшильдов приняли активное участие в переговорах Киева и частных кредиторов по реструктуризации государственного долга. Об этом со ссылкой на источник пишет Reuters.

Источник утверждает, что именно действия Ротшильдов позволили сторонам прийти к соглашению. Представители семьи организовали встречу для бизнеса и украинского правительства в Париже, где и прошли финальные переговоры.

Украина избежала привязки выплат к ВВП через дорогостоящие ВВП-варранты, как было в 2015 году, а предложила более простые облигации, соотносящиеся с ростом экономики. Вместе с тем она предоставила мгновенные купонные выплаты, как хотели кредиторы. Таким образом, сделку поддержали 97% держателей ценных бумаг.

До этого сообщалось, что правительство Украины приняло решение о приостановке выплат по ряду внешних долговых обязательств.

Согласно постановлению, с 3 сентября прекращаются выплаты по кредиту Cargill Financial Services International, долг по которому на конец июля составлял около $700 млн.

Ранее сообщалось, что США намерены объявить о новом пакете помощи Киеву.